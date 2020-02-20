В Турции опровергли сообщения о просьбе к США поставить ЗРК Patriot

Информация о запросе Турции в адрес США о поставке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для сдерживания сирийских войск не соответствует действительности, заявил РИА Новости представитель минобороны Турции в четверг.
Как ранее сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник в Анкаре, Турция запросила у США два ЗРК Patriot для сдерживания сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха. По данным агентства, Турция просит развернуть Patriot на своей южной границе и «позволить ей свободно наказывать любые будущие атаки сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха».
«Это сообщение не соответствует действительности», — сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.
Ранее минобороны Турции сообщило о двух погибших и пяти раненых турецких военных при воздушной атаке в сирийском Идлибе.(РИА Новости)