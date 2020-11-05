В Турции арестовали семь человек из-за разрушения домов при землетрясении

В Турции после разрушения жилых домов при землетрясении были арестованы семь человек, причастных к строительству. Об этом сообщает турецкий телеканала TRT.

Так, их подозревают в халатности при строительстве, которая повлекла гибель людей из-за действия стихии.

Отмечается, что еще двое подозреваемых были переведены под судебный контроль.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире полностью разрушены и получили серьезные повреждения 41 здание, 1 041 здание повреждено частично. Погибли 114 человек. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле.