В Тегеране заявили, что Иран держит под контролем все силы США в зоне Персидского залива

Все американские войска, дислоцированные в регионе Персидского залива, находятся под постоянным контролем Ирана. Об этом, как передало в воскресенье агентство Fars, заявил секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи.

«Все базы США в этом регионе [Персидского залива] находятся под нашим наблюдением, в том числе авианосцы США, и мы [иранские власти] знаем, сколько здесь у США кораблей и где конкретно они находятся», — сказал он.

Резаи подчеркнул, что информация Ирана о военнослужащих США, находящихся в регионе, «очень точна». «Даже когда американские солдаты посещают отели в Кувейте или Бахрейне, мы следим за ними», — указал он. Иран, добавил Резаи, нанес удары по расположенной в Ираке базе Айн-эль-Асад, на которой присутствуют военные США, «имея полную информацию и точные расчеты».(ТАСС)