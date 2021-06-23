Иран опровергает сообщения о неудачной попытке запуска своих спутников, сообщил в среду министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми.

«Сообщения о неудачном запуске спутников «Парс 1» и «Нахид» («Венера») не соответствуют действительности, мы не подтверждаем это, — цитирует министра иранское информационное агентство «Клуб молодых журналистов». — Работы по созданию «Парс 1» и «Нахид» полностью завершены, аппараты готовы к запуску. Но сам запуск еще не состоялся, идет подготовка к нему».

В среду телеканал CNN со ссылкой на экспертов Института международных исследований Миддлбери в городе Монтерей (штат Калифорния) выступил с утверждениями о якобы состоявшейся в середине июня неудачной попытке Ирана осуществить запуск своего спутника на околоземную орбиту.

По данным телеканала, Министерство обороны США отслеживало подготовку Тегераном несостоявшегося в июне запуска спутника, но не располагает сведениями о причинах неудачи.(ТАСС)