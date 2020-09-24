В Тбилиси проходит встреча глав МИД Азербайджана и Грузии

Начался первый официальный визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Грузию.

В настоящее время министр проводит встречу со своим грузинским коллегой в Министерстве иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

После встречи состоится совместный брифинг глав МИД.

В рамках однодневного визита в Грузию Дж.Байрамов также проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава, заместителем председателя парламента Кахабером Кучава и с депутатами.

Кроме того, министр посетит в парке имени Гейдара Алиева в Тбилиси бюст общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и мемориальный памятник на площади Героев.(Report)