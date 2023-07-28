В ближайшее время в Грузии будет открыта «общественная приемная» заключенного третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщила на брифинге его представитель по связям с общественностью Софо Джапаридзе.

«В «общественную приемную» смогут приходить все желающие. Каждый сможет принести письмо, поделиться своим мнением – послания адвокаты будут передавать Саакашвили и он каждый день будет отвечать нашим гражданам. Офис будет готов буквально через несколько дней», – заявила Джапаридзе.

Говоря о состоянии здоровья Саакашвили, Джапаридзе отметила, что ситуация остается очень сложной и тревожной и призвала народного защитника обратить внимание на противоречащие друг другу данные в медицинской документации. (newsgeorgia.ge)