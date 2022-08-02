Турция выступает за дальнейшее укрепление связей с тюркскими государствами. Важной площадкой для диалога остается Организация тюркских государств. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, выступая на трехсторонней встрече министров иностранных дел, торговли и транспорта Турции, Узбекистана и Азербайджана во вторник в Ташкенте.

Чавушоглу назвал трехсторонние механизмы сотрудничества «важным посланием» как региону, так и международному обществу.

«Исторические связи и политическая воля – залог региональной интеграции», — сказал глава дипломатии.

По его словам, тесное взаимодействие глав государств вносит важный вклад в развитие сотрудничества тюркоязычных государств.

Глава турецкой дипломатии отметил значимость восстановления исторического Шелкового пути с целью углубления торгового сотрудничества тюркских государств.

«Срединный транспортный коридор, предполагающий транзит грузов через Каспийское море, стал особо значимым в реалиях сегодняшнего дня. Война в Украине вновь напомнила о значимости безопасной транспортировки и логистики. Кроме того, многие слаборазвитые страны столкнулись с продовольственным кризисом», — констатировал турецкий министр.

Глава МИД отметил, что отношения Турции с Азербайджаном и Узбекистаном вышли за рамки стратегического партнерства.

Чавушоглу приветствовал курс руководства Узбекистана на реализацию пакета реформ.

Он также привлек внимание к усилиям Турции по нормализации ситуации на Южном Кавказе.

По его словам, реализация новых проектов, в том числе в сфере транспорта, отвечает интересам всех стран региона. «Анкара, в числе прочих вносит вклад в восстановление территорий Азербайджана, освобожденных от оккупации. Важные усилия в данном направлении предпринимаются под руководством президента Ильхама Алиева», — сказал министр.

Чавушоглу выразил надежду на то, что трехсторонние механизмы сотрудничества будут продолжены и выразятся в реализации успешных проектов и программ.