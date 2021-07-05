Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тыс. военнослужащих резерва для укрепления таджикско-афганской границы, передает Asia-Plus.

Соответствующее поручение Рахмон дал в ходе экстренного совещания Совета безопасности в связи с обострением ситуации на таджикско-афганской границе.

На встрече присутствовали постоянные члены Совета безопасности, руководители военных структур и правоохранительных органов.

На заседании был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности в приграничных районах и принятия мер по усилению охраны государственной границы.

Принимая во внимание обострение ситуации на границе Афганистана и Таджикистана, Рахмон поручил принять конкретные меры по обеспечению безопасности в приграничных регионах.

Было поручено усилить потенциал охраны границы и направить дополнительные войска в требуемые районы.

Рахмон также поручил наряду с усилением пограничного потенциала уделить особое внимание предотвращению нарушений на государственной границе, в том числе предупреждению транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.

Глава государства поручил министру обороны мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном.