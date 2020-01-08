В связи с крушением самолета Зеленский прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский прервал свою поездку в Оман и в срочном порядке возвращается в Киев после сообщения о крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана. Об этом в среду сообщил офис украинского лидера.

«Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ [«Международные авиалинии Украины»] в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев», — говорится в сообщении офиса президента в Telegram-канале.

Ранее в среду появились сообщения о том, что Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился после взлета в Тегеране по причине технической неисправности. По данным МВД Украины, на борту находилось 180 человек, все они погибли. Владимир Зеленский выразил свои соболезнования родным жертв катастрофы. (ТАСС)