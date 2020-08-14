В субботу будет 26 градусов тепла

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами ожидаются дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-23, днем 24-26 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 24-26 градусов тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность – 65-75%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 22-23 градуса тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шыхе – 23-24 градуса тепла.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град. Утром в горах будет туман. Будет дуть западный ветер, местами порывистый. Температура воздуха составит ночью 18-23, днем 27-32, в горах ночью 10-15, днем 15-19 градусов тепла.

15 августа на фоне усиливающегося на Абшеронском полуострове ветра хазри ожидаются близкие к климатической норме температурные условия, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.