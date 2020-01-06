В США заявили о готовности вести переговоры по ядерной сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп всё еще готов вести переговоры с представителями Ирана о пересмотре условий сделки по ядерной программе исламской республики. Об этом заявила старший советник главы Соединенных Штатов Кэллиэнн Конуэй в понедельник, 6 января.

Конуэй на вопрос журналистов ответила, что Трамп открыт к переговорам о пересмотре сделки. «Если Иран хочет начать вести себя как нормальная страна, то <…> конечно, абсолютно (Трамп готов к переговорам. — Ред.)», — цитирует помощника американского лидера TACC.

Трамп, в свою очередь, написал в своем Twitter: «У ИРАНА НИКОГДА НЕ БУДЕТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ!» (iz.ru)