Соединенные Штаты готовы нанести новые удары по террористам, если их обнаружат на территории Афганистана. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, слова которого приводит ТАСС.

Представитель Белого дома подчеркнул, что движение «Талибан» пообещало не предоставлять убежище в Афганистане террористам, которые угрожают США.

«Его (Аймана аз-Завахири — прим. ред.) присутствие в Афганистане — это полное нарушение соглашений в Дохе», — сказал Кирби, отмечая, что это вынудило Вашингтон «предпринять действия» по ликвидации главы террористов.

«В контактах с талибами мы ясно заявили, что это неприемлемо. Мы также ясно сказали, что продолжим следить за ситуацией и если будет надо ударить снова — ударим», — резюмировал он.

Высокопоставленная представительница Белого дома сообщила на спецбрифинге, что США 30 июля провели контртеррористическую операцию в Афганистане, в ходе которой удалось ликвидировать лидера террористической группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири, возглавившего организацию после смерти Усамы бен Ладена. Президент Соединенных Штатов Джо Байден уточнил, что при операции обошлось без жертв среди местных жителей.