В США заявили, что поддержат усилия по расследованию обстрела американской базы в Ираке

Соединенные Штаты поддержат все усилия по расследованию обстоятельств ракетного обстрела американской базы в Иракском Курдистане и привлечению виновных к ответственности. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его словам, в Вашингтоне возмущены этим нападением. «Я связался с [главой] регионального правительства Иракского Курдистана Масруром Барзани, чтобы обсудить инцидент и заверить его в нашей поддержке всех усилий по расследованию и привлечению к ответственности виновных», — отмечается в тексте заявления.

Как сообщил ранее официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто, в результате обстрела района аэропорта Эрбиля, где находится военная база Соединенных Штатов, погиб один гражданский служащий, еще один военнослужащий США и несколько американских специалистов пострадали.