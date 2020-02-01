В США задержали возможного лидера «Аль-Каиды» в Ираке

В американском штате Аризона задержали жителя города Финикс, предполагаемого лидера действующей в Ираке запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» Али Юсефа Ахмеда аль-Нури. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры штата 31 января.

42-летний мужчина был арестован по запросу Ирака. По данным Багдада, он причастен к убийству двух полицейских в июне и октябре 2006 года.

Он являлся одним из главарей ячейки террористов, которая действует в городе Эль-Фаллуджа. Группировка планировала операции против иракской полиции.

Если суд подтвердит вину аль-Нури, решение о его выдаче Ираку будет принимать госсекретарь США.

В пятницу американские военные нанесли удар по позициям запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове» в

Йемене. СМИ сообщали, что, по предварительным данным, целью удара был один из главарей боевиков Касим аль-Райми. Официального подтверждения, убит он или нет, пока не поступало.

Газета The New York Times со ссылкой на источники пишет, что, по данным американских официальных лиц, аль-Райми уничтожен в результате авиаудара США.

Отмечается, что США на протяжении нескольких месяцев устанавливали, где находится аль-Райми. Узнав о том, что он в Йемене, американцы нанесли авиаудар по территории государства (iz.ru)