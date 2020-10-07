В США за сутки зафиксировали 43,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в США за последние сутки увеличилось более чем на 43,5 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По имеющимся данным, за последние 24 часа число случаев COVID-19 в США выросло на 43 562, скончались 705 заболевших. Днем ранее этот показатель составлял 39 557, сообщалось о 460 скончавшихся.