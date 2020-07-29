В США выявили более 61,6 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

Свыше 61,6 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, скончались еще 1244 человека с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Как сообщает университет, за последние 24 часа в стране зафиксировали 61 660 случаев заражения.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 352 083 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 149 тысяч человек. Выздоровели более 1,3 миллиона заразившихся.