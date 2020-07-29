В США выявили более 61,6 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

Свыше 61,6 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, скончались еще 1244 человека с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.