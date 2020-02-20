В США умер информатик, придумавший команды «копировать» и «вставить»

В 1980 году Теслер начал сотрудничество с компанией Apple, где принимал участие в работе над несколькими продуктами, включая карманный персональный компьютер MessagePad и персональный компьютер Lisa, который считается предшественником Macintosh. После ухода из Apple в 1997 году информатик сотрудничал с несколькими корпорациями, работающими в сфере технологий, включая Amazon и Yahoo!. Причина смерти Теслера не сообщается.(РИА Новости)