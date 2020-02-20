В США умер информатик, придумавший команды «копировать» и «вставить»

Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщает интернет-портал Yahoo.
Теслер окончил Стэндфордский университет, получив ученую степень по математике, в 1965 году. В 1973 году он присоединился к научно-исследовательскому центру Xerox PARC, где, в том числе, участвовал в разработке функций «вырезать», «копировать», «вставить». Кроме того, в это время, как отмечает портал Gizmodo, в центре были разработаны, в частности, графический пользовательский интерфейс и компьютерная мышь.
«Ларри Теслер был научным сотрудником в (компании) Xerox и изобретателем (функций) «вырезать»/»копировать» и «вставить» и много чего еще. Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался», — сообщается в Twitter аккаунте компании Xerox.