В США суд заявил об ответственности Ирана за похищение экс-агента ФБР

Суд в США постановил, что Иран отвечает за «удержание в заложниках и пытки» бывшего агента ФБР и предполагаемого информатора ЦРУ Роберта Левинсона, говорится в решении федерального судьи в Вашингтоне Тимоти Келли.
Судья заявил в 25-страничном решении, что удовлетворит иск родственников Левинсона за отсутствием действий со стороны ответчика — Ирана, который не прислал представителей в суд. Родственники требовали до 1,5 миллиарда долларов компенсации, но судья не касался вопроса о конкретной сумме в документе, обнародованном в понедельник.
«Никто не знает судьбу Левинсона. Если он жив, то его удерживают в заложниках дольше всех в американской истории», — заявил судья. По его словам, за это «однозначно» отвечает Иран.
Судья также описал моральные страдания родственников Левинсона, включая его семерых детей.
Левинсон, бывший сотрудник ФБР, исчез в 2007 году при поездке в Иран. Агентство Ассошиэйтед Пресс провело собственное расследование и пришло к выводу, что Левинсон работал в Иране на ЦРУ. Власти Ирана неоднократно заявляли, что не задерживали Левинсона, и отрицали причастность к его исчезновению.(РИА Новости)