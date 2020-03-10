В США суд заявил об ответственности Ирана за похищение экс-агента ФБР

Суд в США постановил, что Иран отвечает за «удержание в заложниках и пытки» бывшего агента ФБР и предполагаемого информатора ЦРУ Роберта Левинсона, говорится в решении федерального судьи в Вашингтоне Тимоти Келли.

Судья заявил в 25-страничном решении, что удовлетворит иск родственников Левинсона за отсутствием действий со стороны ответчика — Ирана, который не прислал представителей в суд. Родственники требовали до 1,5 миллиарда долларов компенсации, но судья не касался вопроса о конкретной сумме в документе, обнародованном в понедельник.

«Никто не знает судьбу Левинсона. Если он жив, то его удерживают в заложниках дольше всех в американской истории», — заявил судья. По его словам, за это «однозначно» отвечает Иран. Судья также описал моральные страдания родственников Левинсона, включая его семерых детей.