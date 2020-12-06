В США стартует производство пиццы из отходов

В США было создано производство в Сан-Франциско, на котором будут делать пиццу с добавлением пищевых отходов. Об этом сообщает Waste 360.

Создателями бренда, получившего название Ugly Pickle Co., стали шеф-повара Дэвидом Мерфи и Кайлой Абэ. Свой продукт они ласково называют «мусорными пирожками».

Повара отметили, что в производстве пиццы будут использоваться ингредиенты, от которых обычно принято избавляться. Так, в составе пицц можно будет найти субпродукты, некрасивые овощи и фрукты, а также отработанное зерно.

По их словам, они намерены показать, что пищевые отходы можно свести к минимуму в повседневной жизни. Также они ожидают, что такой стартап поможет фермерам, у которых будет осуществляться закупка составных частей для производства пиццы.

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