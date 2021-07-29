Группа, состоящая из 12 американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми, поставили ультиматум Министерству финансов США и Белому дому. Они пригрозили заблокировать утверждение двух кандидатур в Минфин, если администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не наложит новые санкции на «Северный поток — 2», передает Bloomberg, ссылаясь на письмо законодателей в адрес главы финансового ведомства Джанет Йеллен.

В обращении республиканцев говорится, что газопровод «напрямую наносит вред интересам национальной безопасности США, наших союзников и партнеров».

«В случае завершения данный проект усилит пагубное влияние президента России Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет содействовать дальнейшей российской агрессии», — сказано в послании.

Как сообщается, сенаторы пообещали заблокировать назначение Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг в Минфин, которые в министерстве должны будут курировать выполнение санкций. («Газета.Ru»)