В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия

США планируют провести полетные испытания перехватчика гиперзвукового оружия в середине 2020-х годов, сообщил замдиректора программы гиперзвукового оружия минобороны Майк Уайт.
«Есть ряд вех, чтобы рассмотреть эти технические возможности и затем продемонстрировать эти возможности в серии испытательных полетов, двигаясь в сторону выбора предпочтительной итоговой концепции для разработки перехватчика… Мы ставим целью (срок проведения таких полетов) середину 2020-х годов», — сказал он журналистам.(РИА Новости)
| 2020-03-03T08:27:24+00:00 3 марта 2020, 10:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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