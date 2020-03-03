В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия

«Есть ряд вех, чтобы рассмотреть эти технические возможности и затем продемонстрировать эти возможности в серии испытательных полетов, двигаясь в сторону выбора предпочтительной итоговой концепции для разработки перехватчика… Мы ставим целью (срок проведения таких полетов) середину 2020-х годов», — сказал он журналистам.(РИА Новости)