Эксперт по миротворческим операциям ООН и внешней политике США Лиз Морье Говард и старший научный сотрудник Брукингского института Майкл Эдвард О’Хэнлон в написали в статье для журнала Foreign Affairs, что Западу необходимо создать аналог НАТО для ввода своих войск на территорию Украины.

По их словам, лидерам западных стран следует «разработать механизмы безопасности и рассмотреть стратегии по оказанию помощи Украине и управлению будущими отношениями с Россией».

Как считают авторы, создание Атлантико-Азиатского сообщества по безопасности, куда войдут многие члены НАТО, Украина, ее союзники и любые нейтральные государства, является одним из способов мирного существования. По их мнению, Российская Федерация может стать членом этого сообщества, только если в этой стране произойдет смена власти.

По словам специалистов, новое объединение по аналогии с Североатлантическим альянсом может иметь долгосрочную цель, но в ближайшем будущем его главной задачей должен быть контроль, а также узаконивание бессрочного присутствия западных военных на украинской территории.

Они указали, что Атлантико-Азиатского сообщество по безопасности можно будет привлечь к реализации других целей, включая достижение соглашения между Арменией и Азербайджаном, решение миграционного кризиса и борьбу с терроризмом.

«Эти войска — как из стран НАТО, так и из стран, не входящих в альянс, — будут следить за действиями российских войск, помогать обучать вооруженные силы Украины, помогать в демобилизации, следить за любым будущим мирным соглашением и выступать в качестве «растяжки» для предотвращения новой российской агрессии», — отмечается в публикации.

Главой миссии может стать представитель нейтральной страны, к примеру из Индии. При этом в нее должны входить американские войска, отметили эксперты.

Как заявили они, присутствие западных военных на территории Украины «необходимо для сдерживания».

«Войска из США и других стран НАТО должны быть развернуты в составе международных сил, и Соединенные Штаты должны быть готовы встать на их защиту — а значит на защиту Украины — в случае нападения», — говорится в материале.