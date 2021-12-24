Крупнейшие авиаперевозчики США – United Airlines и Delta – отменили в канун рождественских праздников сотни рейсов. Основной причиной отмены полётов стала нехватка персонала, вызванная распространением нового штамма коронавируса «омикрон» и ростом заболеваемости COVID-19.

Американские СМИ отмечают, что в последние недели в США наблюдается резкий рост числа заражений новым штаммом. Суточный прирост инфицированных в некоторые дни превышал 200 тысяч человек.

Ряд стран Евросоюза и Соединённые Штаты приостановили авиасообщение с южноафриканскими странами. Возобновление полётов ожидается 31 декабря. Источники Reuters в Министерстве здравоохранения США сообщили, что перелёты не окажут существенного влияния на заболеваемость, так как вирус в стране уже широко распространился.

США находятся на первом месте по числу заболевших COVID-19. С начала пандемии там выявлено почти 53 миллиона заражений коронавирусом. Умерли почти 835 тысяч пациентов. (svoboda.org)