В США опровергли информацию о планах генпрокурора уйти в отставку

Представитель министерства юстиции США Керри Кьюпек назвала «слухами» информацию СМИ о том, что генпрокурор США Уильям Барр рассматривает возможность уйти с занимаемой должности, сообщает РИА Новости.
Ранее информацию о том, что из-за твитов президента США Дональда Трампа Барр рассматривает возможность покинуть занимаемую должность, сообщила газета Washington Post. Издание отмечало, что речь идет о твитах Трампа, которые касаются расследований министерства юстиции США.
«Генеральный прокурор не планирует уходить в отставку», — написала Кьюпек в Twitter.
На прошлой неделе Барр в интервью телекомпании ABC News заявил, что Трамп своими твитами о минюсте мешает ему работать. Во вторник Трамп признал, что его публикации в Twitter и правда могут осложнять работу генпрокурора. Американский лидер отметил, что полностью доверяет Барру, но продолжил продвигать свою позицию о праве президента вмешиваться в рассматриваемые уголовные дела.
После того как министерство взяло дело на контроль, все четыре прокурора объявили самоотвод. Трамп заявил, что он не вмешивался в это дело, хотя и утверждал, что имел на это полное право. Разгорелся скандал: демократы в конгрессе стали требовать расследования предполагаемого вмешательства Трампа в правосудие, республиканцы их не поддержали.
Стоун обвинялся во лжи конгрессу в ходе показаний под присягой, а также в воспрепятствовании расследованию конгресса. Присяжные согласились с обвинением, что Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы «скрыть неприглядную правду» о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Кроме того, Стоуна обвиняли в попытке заблокировать показания других свидетелей в конгрессе и в утайке документов от конгресса. Приговор Стоуну должен быть вынесен в ближайшее время.