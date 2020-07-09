В США начали операцию по борьбе с жестокими преступлениями в Канзасе

Генпрокурор США Уильям Барр объявил о начале операции «Легенда» по борьбе с волной преступлений с применением насилия, говорится в сообщении на сайте американского минюста.

«Операция «Легенда» объединит федеральные и местные ресурсы для борьбы с тревожным ростом преступлений с применением насилия путем направления федеральных агентов и других федеральных активов в города, подобные Канзас-Сити, — городу, в котором сейчас наблюдается самый высокий уровень убийств», — приводятся в пресс-релизе слова Барра.

По данным ведомства, с начала этого года число убийств в Канзасе достигло 100, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом.