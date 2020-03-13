В США китайские СМИ сокращают штат по требованию Госдепа

Четыре государственных китайских СМИ к 13 марта должны были сократить число своих сотрудников в США в соответствии с установленными госдепартаментом ограничениями.

Как сообщалось ранее, всего страну к этому сроку должны покинуть около 60 человек, право работать здесь останется у ста граждан КНР. В частности, China Radio International может оставить в стране двух сотрудников, газета China Daily – девять, телеканал China Global Television Network (CGTN) – 30, и информационное агентство Синьхуа – 59.

Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, китайские СМИ уже начали выполнять требования властей США. Собеседник агентства считает, что такое решение не стало неожиданностью.

«Я бы сказал, это не было настолько неожиданно, учитывая, что двусторонние отношения ухудшаются уже некоторое время, и жесткие шаги в отношении китайской прессы предварили последнее действие», — сказал он.