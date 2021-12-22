Жюри федерального суда в Бостоне сочло доказанным, что бывший декан факультета химии и химической биологии Гарвардского университета лгал властям, представлял неверные налоговые декларации и не сообщил о наличии у него китайского банковского счета.

Согласно материалам следствия, 62-летний Либер, который считается одним из ведущих мировых специалистов в области наноматериалов, без ведома основного работодателя присоединился к китайской программе рекрутинга научных кадров «Тысяча талантов» и получил должность в Уханьском технологическом университете. Помимо жалования в 50 тысяч долларов в месяц, ему также оплачивали текущие расходы в размере до 150 тысяч долларов и выделили более 1,5 миллиона долларов на обустройство исследовательской лаборатории, утверждает обвинение.