В США испытания вакцины от нового коронавируса начнутся через шесть недель

Клинические испытания вакцины от коронавируса нового типа начнут проводить в США через шесть недель, препарат, вероятнее всего, будет доступен не раньше следующего года. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News вице-президент США Майкл Пенс.

Он констатировал, что власти США принимают меры, чтобы скорее приступить к данным тестам. «Пару дней назад доктор [Энтони] Фаучи (директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США — прим. ТАСС) сообщил нам, что из-за упрощения процедур, которое одобрило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов, мы сможем приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса через шесть недель», — сказал Пенс.

Вице-президент США, который координирует меры по борьбе с распространением коронавируса в стране, отметил, что вакцина «пройдет проверки, но, вероятно, не станет доступна в текущем сезоне». Как он сообщил, власти США работают с «несколькими поставщиками и разработчиками» и рассчитывают, что «вакцина станет доступна для американцев к следующему году».(ТАСС)