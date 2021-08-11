Соединенные Штаты провели в среду испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС США. Запуск был произведен с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния. Учебная головная часть ракеты преодолела расстояние около 6,75 тыс. км и упала в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане. Как уточнили в командовании, испытание призвано «продемонстрировать готовность ядерных сил США и укрепить уверенность в мощи и эффективности средств ядерного сдерживания страны».

Ракеты шахтного базирования Minuteman III были приняты на вооружение почти 50 лет назад. Ежегодно осуществляется до четырех их пусков. Специалисты Пентагона, Минэнерго и Стратегического командования ВС США используют полученные при этом данные для проверки готовности имеющихся ракет.

Пентагон рассчитывает осуществить замену Minuteman III на новые ракеты, которые находятся в стадии разработки, в 2036 году.