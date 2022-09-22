Американский ионолет провел в воздухе 4,5 минуты в ходе испытательного полета. Видео испытаний было выложено на YouTube-канале компании разработчика Undefined Technologies.

Традиционные дроны и летательные аппараты приводятся в движение либо винтом, либо турбореактивным (или ракетным) двигателем. В них воздушная струя ускоряется либо за счет механического воздействия лопастей, либо за счет нагрева. Ионолеты работают по совсем другому принципу: они ионизируют воздух и ускоряют его заряженные молекулы в одну из сторон с помощью электродов.

Теперь подобный аппарат испытала Undefined Technologies. Она попыталась решить главную проблему ионолетов — малую удельную тягу, отчего на них нельзя разместить мощный аккумулятор, что приводит к малому времени полета. Ее дрон смог пролететь в течение 4,5 минут. В аппарате используется четыре трехслойных массива из электродов, выполненных из фольги, в центре расположен блок управления с аккумулятором.

Главная цель компании — создать тихий летательный аппарат с громкостью ниже 70 децибел, пригодный для использования в плотной жилой застройке. (Газета.Ру)