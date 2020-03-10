В США число заразившихся коронавирусом превысило 700 человек

Число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 700, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса.
По его данным, зарегистрировано 709 случаев, 22 человека умерли.
Телеканал CNN, суммируя данные местных властей, властей штатов и федеральных санитарных властей, дает цифру в 717 человек и 26 погибших.
Ранее в понедельник сообщалось, что число заболевших в США превысило 600. При этом власти лишь ограниченно применяют тестирование на коронавирус, так что с распространением анализов число заболевших может увеличиться.(РИА Новости)
| 2020-03-10T11:15:00+00:00 10 марта 2020, 12:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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