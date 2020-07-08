В США число заражений коронавирусом превысило три миллиона

В США число случаев коронавирусом превысило три миллиона, пишет университет Джонса Хопкинса.

Сообщается, что заразились 3 009 611, выздоровели 936 476, скончались 131 594 пациента.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.(Газета.Ru)