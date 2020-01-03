В Совете нацбезопасности Ирана заявили, что отомстят убийцам генерала Сулеймани

Тегеран сделает все, чтобы отомстить тем, кто убил командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) генерала Касема Сулеймани. Об этом, как передает телеканал Sky News Arabia, говорится в заявлении Совета национальной безопасности Ирана по итогам проведенного им в пятницу экстренного заседания.

«Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры. Она должна осознать, что совершила самую большую стратегическую ошибку, — преступники должны ожидать сурового возмездия в нужное время и в нужном месте, — отмечается в коммюнике. — Мы отомстим тем, кто убил Сулеймани, США получат жесткий и массированный ответ».

В заявлении также указывается на то, что американцы совершили «свое преступление», чтобы отомстить Ирану за его вклад в победу над террористической группировкой «Исламское государство» и другими экстремистами.(ТАСС)