Президенты Республика Беларусь и России Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжат общение в ближайшее время, передает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».
Отмечается, что общение продолжится в неформальной обстановке.
Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом накануне. В этот же день лидеры двух стран провели переговоры , которые продолжались более пяти часов.
Кроме того, главы государств затронули ситуацию с самолетом авиакомпании Ryanair, совершившим посадку в Минске. По словам Лукашенко, поведение западных стран после этих событий свидетельствует о попытке дестабилизировать ситуацию в Республике Беларусь (aif.ru)