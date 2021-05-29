Президенты Республика Беларусь и России Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжат общение в ближайшее время, передает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что общение продолжится в неформальной обстановке.

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом накануне. В этот же день лидеры двух стран провели переговоры , которые продолжались более пяти часов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что стороны обсудили экономические вопросы и развитие двусторонних связей. В частности, были подняты темы товарооборота, запуска в эксплуатацию первого блока Бел АЭС и другие.

Кроме того, главы государств затронули ситуацию с самолетом авиакомпании Ryanair, совершившим посадку в Минске. По словам Лукашенко, поведение западных стран после этих событий свидетельствует о попытке дестабилизировать ситуацию в Республике Беларусь (aif.ru)