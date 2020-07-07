В случае новых санкций ЕС Турция пригрозила ответными мерами

Турция примет ответные меры, если Европейский Союз введет новые санкции против Анкары, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу после встречи с главой европейской дипломатии, сообщает Голос Америки.

Министр иностранных дел Франции на прошлой неделе сообщил, что министры стран ЕС будут обсуждать вопрос о Турции 13 июля. По его словам, могут быть рассмотрены новые санкции против Анкары в дополнение к другим шагам, предпринятым в связи с бурением, которое Турция ведет в экономической зоне Кипра.

«Если ЕС примет дополнительные решения против Турции, нам придется отреагировать на это», – заявил Чавушоглу на пресс-конференции с верховным представителем ЕС по международным делам Жозепом Боррелем в Анкаре.