В Словакии оппозиция выиграла парламентские выборы

На прошедших в субботу, 29 февраля, выборах в Национальный совет (парламент) Словакии убедительную победу одержала оппозиционная партия «Обычные люди и независимые личности» (OĽaNO). Партия Игоря Матовича получила почти 25 процентов голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия в Братиславе в воскресенье, 1 марта, после обработки более 98 процентов избирательных бюллетеней. Правящая партия «Направление — Социальная демократия» (Smer-SD) занимает второе место с 18,4 процента голосов.

Премьер-министр страны Петер Пеллегрини уже поздравил лидера OĽaNO Матовича с победой на выборах, отметив, что «у него хороший маркетинг, но нам будет интересно, как он справится со своим постом». «Маркетинг только помогает прийти к власти, но этого недостаточно для управления страной», — подчеркнул премьер. (DW)