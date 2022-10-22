В США ученые из Техасского университета нашли уязвимость в системе безопасности Starlink — выяснилось, что она может работать как навигационная система GPS. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает MIT Technology Review.

Исследователи отметили возможность «преднамеренного вмешательства» в систему из-за того, что последовательность ее синхронизирующих сигналов предсказуема. При этом сигналы системы навигации можно легко подделать из-за открытого кода.

«Украина и ее союзники на Западе начинают осознавать, что они мало контролируют Starlink и мало о ней знают», — отметил профессор Техасского университета Тодд Хамфрис.