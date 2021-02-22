В Швеции в 2020 году зафиксировали самый низкий прирост населения за 15 лет

Прирост населения Швеции в 2020 году оказался самым незначительным за последние 15 лет. Об этом говорят опубликованные в понедельник данные Центрального статистического бюро (ЦСБ).

В прошлом году население королевства увеличилось на 51 706 человек, или на 0,5%. На начало 2021 количество шведских граждан, проживающих в стране, составило 10 379 295.

«Это лишь около половины того прироста, который был в предшествующем [2019] году. Чтобы найти еще более низкий показатель — как в относительном, так и в абсолютном выражении, — нужно вернуться к 2005 году», — отмечает эксперт ЦСБ по населению Линус Гарп в пресс-релизе ведомства.

Причины этого явления специалисты видят в сокращении естественного прироста, а также в снижении миграции по сравнению с предшествующим годом.(ТАСС)