Измерительные станции в Швеции и Дании зарегистрировали два мощных подводных взрыва незадолго до обнаружения утечек газа на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в том же районе в понедельник, сообщает шведское издание SVT.

Шведская национальная сейсмическая сеть обнаружила два явных взрыва в районе утечек газа в понедельник. Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован на 30 измерительных станциях на юге Швеции.

«Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Без сомнения, это был взрыв», — отметил Бьорн Лунд, преподаватель сейсмологии и директор Шведской национальной сейсмической сети, измеряющей шведские землетрясения и взрывы.