В штате Нью-Йорк за сутки от COVID-19 скончались 207 человек

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 207 человек.

Как передает РИА Новости, об этом следует из данных, которые представил губернатор штата Эндрю Куомо.

Он отметил, что общее число госпитализированных снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. В субботу был госпитализирован 521 человек. По словам губернатора, по числу госпитализированных в день штат вернулся к показателям, которые наблюдались ориентировочно 20 марта, когда за день в больницы попали 489 человек.

В худшие дни в больницы штата попадали свыше трех тысяч человек в день.

«Все еще ужасающе высокое число жертв – 207 (пациентов с коронавирусом скончались в субботу – ред.). Но это лучше, чем было», — сказал Куомо.

Он пояснил, что сейчас число смертей за сутки соответствует уровню, который наблюдался 27 марта. Наихудший зафиксированный показатель по количеству смертей в штате — более 700 за сутки.

Согласно приведенным Куомо данным, 8 мая скончались 226 человек, 7 мая – 216 человек, 6 мая — 231 человек. Всего в штате скончался на данный момент 21 271 человек.