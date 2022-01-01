В американском штате Колорадо в четверг, 30 декабря, был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, которые усилились из-за сильного ветра. Об этом сообщил губернатор штата Джаред Полис.
«Губернатор объявил чрезвычайную ситуацию в связи с тем, что в округе Боулдер горит растительность», — говорится в заявлении.
Отмечается, что режим ЧС, позволит штату получить доступ к фондам для оказания чрезвычайной помощи в случае стихийных бедствий, а также оперативно задействовать региональные ресурсы, включая использование военнослужащих Национальной гвардии США.
В настоящий момент на территории Боулдера развернуты несколько эвакуационных пунктов.
Ожидается, что к вечеру скорость ветра заметно снизится. Самый сильный его порыв скоростью около 44,7 м/с был зафиксирован в окрестностях Денвера.
Ранее в сентябре президент США Джо Байден оценил ущерб от последствий природных катаклизмов в 2021 году в США в более чем $ 100 млрд.
Американский лидер рассказал, что он своими глазами увидел последствия лесного пожара «Калдор» в Калифорнии. Он также посетил Луизиану, Нью-Йорк и Нью-Джерси, где оценил ущерб от урагана «Ида».
По мнению американского лидера, природные катаклизмы будут происходить все чаще. При этом он подчеркнул, что изменение климата вызывает деятельность человека (aif.ru)