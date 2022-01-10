В связи с объявленным 10 января в Казахстане днем общенационального траура в штаб-квартире Организации тюркских государств приспущены флаги стран — участниц и стран — наблюдателей, сообщает пресс-служба организации.

«В Казахстане по решению Президента Касым-Жомарта Токаева 10 января объявлен общенациональный траур. В знак солидарности с правительством и народом братского Казахстана Организация тюркских государств выражает соболезнования в связи с гибелью людей и желает скорейшего выздоровления раненым в результате беспорядков в стране», — говорится в заявлении организации.