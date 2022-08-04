В Шамкире проходит церемония прощания с погибшим солдатом азербайджанской армии.

Как сообщает #, тело солдата Казымова Анара Рустам оглу, ставшего шехидом в результате интенсивного обстрела наших позиций 3 августа в направлении Лачинского района членами армянских незаконных вооруженных формирований, находящихся на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, было доставлено в его родное село Гараджамилли Шамкирского района.

В церемонии прощания с шехидом, организованной в его доме, участвуют его родные и близкие, военнослужащие, представители районной общественности.

Шехид А.Казымов будет похоронен на сельском кладбище.

Он ушел служить в армию 4 месяца назад.

Аллах рехмет элясин!