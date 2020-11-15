В Сербии ужесточили ограничения из-за коронавируса

Власти Сербии ужесточают меры борьбы с коронавирусом, но пока не планируют вводить комендантский час, заявила премьер-министр Ана Брнабич.
В воскресенье правительство Сербии провело специальное заседание, посвященное эпидемиологической обстановке и мерам против COVID-19.
«Правительство приняло решение ограничить (запретить) работу ресторанов, кафе, ночных клубов, торговых центров и магазинов с 21.00 до 5.00», — заявила Брнабич в специальном обращении. Исключение сделано для аптек, доставки еды и АЗС.