В Сербии ужесточили ограничения из-за коронавируса

Глава правительства уточнила, что новые меры действуют с 17 ноября по 1 декабря. По ее словам, введение комендантского часа пока не рассматривается.

«Если станет необходимо, мы придем и к этой мере, но в данный момент не размышляем об этом. Знаем, что это будет следующая мера, но все прогнозы таковы, что принятые до сих пор меры дадут результаты, и число новых зараженных начнет снижаться», — отметила сербский премьер.