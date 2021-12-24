Американские сенаторы Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) и Роб Портман (республиканец от штата Огайо) заявили, что администрации президента США Джо Байдена необходимо передать Украине зенитные и противокорабельные комплексы. Об этом сообщает The Washington Post.

Они обратили внимание, что с 2014 года американская сторона направила Киеву военную помощь на сумму $2,5 млрд.

«С 2017 года мы предоставляем помощь в виде вооружений поражающего действия, такие как противотанковые ракеты и крупнокалиберные пулеметы», — напомнили политики в их совместной статье, опубликованной в издании.

По их словам, эта помощь предназначалась «для подготовки Украины к активному конфликту в Донбассе, а не к полномасштабному вторжению России».

«В Конгрессе мы выступаем за увеличение объемов помощи в сфере безопасности: Соединенные Штаты должны ускорить темпы оказания помощи и предоставить зенитные, противотанковые и противокорабельные системы, а также средства радиоэлектронной борьбы», — отметили сенаторы.

Они также считают, что вашингтонская администрация не должна поддерживать любые попытки заставить Киев «уступить контроль в Донбассе вне рамок Минских соглашений». По мнению Портмана и Шахина, американскому лидеру следует потребовать от РФ «отвести войска от границы до начала дальнейших переговоров». (Газета.Ру)