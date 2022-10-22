В Сабирабаде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Как передает аранское бюро Report, на проспекте Муган районного центра автомобиль сбил женщину, которая пыталась перейти дорогу. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Тело для обследования было передано в Сабирабадское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

Личность пешехода устанавливается, по факту начато расследование.