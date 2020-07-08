В Румынии выявили 555 новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 555, до 30 175, всего с начала пандемии умерли 1817 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 29 620 случаях заражения, 1799 из которых стали летальными.
«На сегодня в Румынии подтверждено 30 175 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1817 человек, зараженных коронавирусом», — говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 22,2 тысячи пациентов были выписаны из больниц.(РИА Новости)