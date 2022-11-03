Российские власти обсуждают возможность вернуть 2-летний срок службы в армии, от которого отказались в 2008 году одновременно с реформой вооруженных сил и сокращением числа военных кафедр.

Вопрос об увеличении срока военной службы может быть вынесен на рассмотрение Госдумы, сообщил РИА Новости в четверг депутат от Крыма Михаил Шеремет.

Нынешний формат, когда призывник проводит в армии всего один год, не «подразумевает под собой качественной подготовки солдата», пояснил он.

«В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант, — сказал Шеремет. — Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии».