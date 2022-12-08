В России распространяется так называемый свиной грипп, который представляет наибольшую опасность и чреват летальным исходом для людей со слабым иммунитетом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Грипп пришел в этом году всерьез. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Это вирус гриппа А (H1N1), имеющего высокий потенциал распространения. Он вызвал пандемию 2009–2010 годов», — сказала она.

Попова затруднилась назвать специфические симптомы заболевания. По ее словам, свиной грипп, ковид и другие респираторные инфекции начинаются одинаково: у зараженного возникают общее недомогание, головная боль, неприятные ощущения в горле и в носу, повышается температура. Глава Роспотребнадзора призвала граждан носить маски, чаще мыть руки и лицо, а также держать в чистоте гаджеты.

По словам Поповой, система здравоохранения России готова к вспышке заболевания, в том числе к приему большого количества пациентов. Роспотребнадзор также предписал школам переводить классы на дистанционное обучение, если на занятия из-за болезни не пришли более 20% учащихся.

Накануне ведомство сообщило о выявлении свиного гриппа в 74 регионах России. Всего за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 23,3%. В стране продолжается прививочная кампания. К настоящему времени вакцинировались более 72,4 млн человек.

На этом фоне в регионах начали возвращать масочный режим. В частности, 6 декабря такое решение принял главный санитарный врач Ярославской области Александр Звягин. По его словам, в субъекте выявлено превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ более чем на 60%. На карантин ушли 56 классов в 22 в школах.

Частично вернули масочный режим и в Челябинской области. 6 декабря в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что на Южном Урале заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог на 70%, а среди взрослых — на 95%.

Также растет заболеваемость COVID-19. Впервые с 29 октября в России выявили более 7000 случаев заражения коронавирусом за сутки — 7430. Число летальных исходов увеличилось на 54. (https://www.moscowtimes.ru/)