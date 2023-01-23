ООО «Тойота Мотор» — официальный представитель изготовителя автомобилей марок Lexus и Toyota в России — отзывает более 47 тыс. машин, реализованных в период с 28 ноября 2020 года по настоящее время.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Росстандарта.

По данным ведомства, в случае серьезной аварии существует вероятность того, что автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях.

Также на некоторых автомобилях существует вероятность того, что самые последние данные о его местоположении могут быть не сохранены, если зажигание включается в течение нескольких минут после его выключения.

В такой ситуации данные о местоположении автомобиля могут быть некорректно переданы в автоматизированную информационную систему экстренного реагирования при авариях, говорится в сообщении.

На всех автомобилях в качестве меры предосторожности будет выполнено перепрограммирование модуля передачи данных.

Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы уполномоченными представителями изготовителей ООО «Тойота Мотор» путем рассылки писем или по телефону.